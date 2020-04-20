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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 20 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 20 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 20 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 432 087, смертей ‒ 166 791, а выздоровлений ‒ 636 929. В Украине же выявлено 5 710 инфицированных, зафиксировано 151 смерть и 359 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 761 991 (смертей ‒ 40 724), Испании ‒ 200 210 (20 852), Италии ‒ 178 972 (23 660), Франции ‒ 154 098 (19 744), Германии ‒ 146 200 (4 669), Великобритании ‒ 125 850 (16 544), Турции ‒ 86 306 (2 017), Китае ‒ 83 817 (4 636), Иране ‒ 83 505 (5 209), России ‒ 47 121 (405), Бельгии ‒ 39 983 (5 828), Бразилии ‒ 39 144 (2 484), Канаде ‒ 36 344 (1 645), Нидерландах ‒ 33 588 (3 764) и Швейцарии ‒ 27 944 (1 406).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что в Италии рекордно снизилось число новых заражений коронавирусом, но снова растет смертность.

А 19 апреля 2020 года сообщалось, какие люди являются «вакциной» от коронавируса.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Израиль, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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