Главные новости за 18-20 апреля 2020 года

После Пасхи в Киеве резко улучшилось качество воздуха. В Киеве резко улучшились показатели чистоты воздуха. «Чудесным образом» изменение ситуации с загрязненностью совпало с окончанием пасхальных праздников.

В Чернобыльской зоне началась антидиверсионная операция Нацгвардии. Глава МВД Арсен Аваков объявил о начале спецоперации в зоне отчуждения ЧАЭС, где уже третью неделю бушуют лесные пожары. Бороться с «поджигателями-диверсантами» будут полицейские и Нацгвардия.

В Киеве зарегистрированы новые смерти от коронавируса. В Киеве зафиксировано 2 смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 и 49 новых случаев заражения. Среди заболевших ‒ двое медиков и ребенок.

В Минздраве шокировали статистикой по заболевшим коронавирусом медикам. По данным Минздрава, в Украине за все время эпидемии COVID-19 заболел 1 031 медработник. Это составляет почти 20% от общего числа пациентов.

Ученые выявили новое разрушительное свойство коронавируса. Коронавирусная инфекция COVID-19 может негативно воздействовать на состав крови. Такой вывод сделали итальянские ученые, изучив истории болезни 1 210 пациентов.

Известный ученый рассказал, какие люди являются «вакциной» от коронавируса. Известный российский ученый-вирусолог Феликс Ершов назвал бессимптомных носителей коронавируса «вакциной». По его словам, за счет таких людей и происходит коллективная иммунизация населения.

Появилось видео «огненного апокалипсиса» в Житомирской области, где лесные пожары уже достигли населенных пунктов. В Сети появилось видео из охваченной масштабными пожарами Житомирской области. На кадрах, снятых в одном и сел, видно сильное задымление и горящие дома.

В Канаде лже-полицейский устроил чудовищную бойню ‒ 16 погибших. В канадском городке Портапике мужчина в полицейской форме открыл огонь по прохожим и поджег несколько домов. В результате трагедии погибли 16 человек, включая женщину-офицера полиции. Стрелок был убит в перестрелке с правоохранителями.

На Киевщине пытались сжечь дом женщины, якобы зараженной коронавирусом. В селе Черногородка Макаровского района Киевской области неизвестный злоумышленник попытался поджечь дом женщины, которая работает санитаркой в столице. «Вина» потерпевшей состоит в том, что она могла контактировать с больными коронавирусом.

Киевский воздух вновь стал самым грязным в мире. Киев вновь возглавил мировой рейтинг городов по уровню загрязненности воздуха. Наиболее тяжелая ситуация сложилась на Минском массиве, где индекс загрязненности достиг невероятных 430 баллов.