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Управделами УПЦ объяснил, почему Бог допускает эпидемии и пожары

Управделами УПЦ объяснил, почему Бог допускает эпидемии и пожары

Главное: Управляющий делами УПЦ заявил, что сегодня больше вопросов, чем ответов, касающихся коронавируса. В этой неясности есть одна реальность - Бог. А притеснения и нападки, которые сегодня переживает УПЦ, не пройдут бесследно: они всегда сопровождаются катаклизмами и особыми знаками.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии для kp.ua.

«Никто не может сказать однозначно, что происходит. Мы можем предполагать, догадываться, давать прогнозы и делать свои выводы. Но о серьезности вируса и реальном масштабе проблемы нам неизвестно. Всю информацию мы черпаем из СМИ.

Мы ничего не понимаем. Всем нам одинаково страшно отступиться, изменить себе, своей вере, своим убеждениям, совершить ошибку. Мы должны признаться себе, что мы ничего не знаем. Вокруг все непонятно и темно. Ощущения неизвестности усиливают внешние факторы: пожар на Чернобыльской АЭС, пожары в Житомирской, Киевской области, гарь, крайне нетипичные для Киева песчаные бури, сушь. И на фоне всего этого евангельские события самой скорбной службы — Утрени Великой Пятницы — звучат для большинства верующих с экранов компьютера», — отметил архиерей.

Владыка Антоний считает, что эти внешние обстоятельства отвлекают людей от Бога.

«В этой темноте и полной неясности — ясно одно: Бог есть, Он единственная реальность нашей жизни, Он наш свет, развеивающий любую тьму. Нужно найти сегодня в себе силы и отбросить все земное, что отвлекает нас от Бога, все страхи и догадки, сейчас нужно сосредоточится только на Нем, в полной темноте мы должны увидеть Его лик, услышать Его зов.

Не стоит спорить ни о вирусе, ни о чем другом. Все пройдет, поверьте, их скоро сменят другие поводы для споров и разногласий. Важно при любой внешней темноте, зажигать внутренний свет любви и благодарности Богу. Только этот свет может вывести из тьмы и ненастий», — сказал он.

Архиерей сообщил, когда человек становится непобедимым.

«Церковь выстоит в любых обстоятельствах и выдержит любые испытания. Притеснения Церкви, нападки на дом Божий и Ее служителей никогда не проходят бесследно, они всегда сопровождаются внешними катаклизмами, знаками, которые дают возможность человеку одуматься и остановиться, чтобы не допустить больших бедствий.

Верующему во Христа нечего бояться, кроме Бога и своих грехов. Господь всегда с любящими Его, Он никогда не оставит, не даст больше того, что мы можем вынести.

Угодить Богу — именно это должно стать нашей движущей силой. Стараясь угодить Ему, человек становится по-настоящему непобедимым и неуязвимым», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, почему сейчас важно каждому переоценить свои ценности.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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