Лукашенко не испугался и пришел в храм без маски

Главное: Президент Беларуси - против закрытия храмов в период пандемии коронавируса. На Пасху Лукашенко вместе с сыном посетил церковь в деревне Малые Ляды. На службе Лукашенко был без маски.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных Беларуси с праздником Пасхи из Свято-Благовещенского Ляденского храма в деревне Малые Ляды Минской области. Он заявил, что всегда приходил и будет приходить в храм, потому что для него «это святое», передает Расколам.нет.

Лукашенко приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем, уточняет УП.

Лукашенко похвалил белорусов, которые празднуют Пасху «без паники, без гвалта», подчеркнув, что не поддерживает закрытие храмов в условиях пандемии.

«Я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям в храм. Я не приветствую такой политики! Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год. Кому надо поберечься, тот себя бережет, остается дома. Или просто выйдет один с родными, подышит свежим воздухом. Кто покрепче, выработал иммунитет и ходит под Богом — тот посмелее. И в храмы приходит», — добавил он.

Он напомним, что миллионы молятся Господу, при этом «как только наступил этот психоз — даже не болезнь — все рванули не в храм, а от храма»: «Нехорошо! Но это моя позиция, моя точка зрения, я никому ее не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети».

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