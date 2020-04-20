В Киеве зарегистрированы новые смерти от коронавируса

Главное: За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 2 смерти от COVID-19 и 49 новых случаев заражения. Среди заболевших ‒ двое медиков.

Детали: За прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано 2 смертельных исхода и 49 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко в своем telegram-канале.

По его словам, «китайскую» заразу подхватили 23 женщины (возрастом от 27 до 74 лет), 25 мужчин (от 20 до 75 лет) и один ребенок ‒ мальчик 13 лет.

Кличко также сообщил, что в числе заболевших оказались 2 медицинских работника.

«В столичные больницы госпитализировали 21 пациента. Остальные проходит лечение на самоизоляции, под контролем медиков», ‒ отметил городской глава.

Всего с начала эпидемии COVID-19 в Киеве выявлено 850 случаев заражения. К сожалению 14 пациентов скончались. При этом 30 человек уже выздоровели.

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что в Киев из-за высокой температуры не пропустили десятки людей.

А 15 апреля 2020 года сообщалось, что в Минздраве Украины выяснили, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.