После Пасхи в Киеве резко улучшилось качество воздуха

Главное: В Киеве резко улучшились показатели чистоты воздуха. «Чудесным образом» изменение ситуации с загрязненностью совпало с окончанием пасхальных праздников.

Детали: Как только завершилось празднование Пасхи, воздух в Киеве резко улучшился.

20 апреля 2020 года, приложение AirVisual на 12.00 дает цифру в 22 USAQI. Это хороший показатель в плане чистоты воздуха.

Уже смело можно выходить на улицу и гулять с детьми.

В тему: Ранее мы писали, что затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.

Пожары в Украине начались за несколько недель до начала Пасхи, 5-6 апреля 2020 года: в Чернобыльской зоне и на Житомирщине.

Практически в унисон с началом пожаров, 7 апреля 2020 года, президент Владимир Зеленский озвучил свой проект «Пасха онлайн», основная идея которого: в церковь на праздник не ходить, а всем сидеть по домам.

8 апреля 2020 года в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям написали: «Горит по всей стране! Если так и дальше пойдет, то к зиме выгорит вся страна».

18 апреля 2020 года, накануне Пасхи в ГСЧС с идеальной точностью спрогнозировали, что едкий смог над Киевом начнет рассеиваться в понедельник, 20 апреля. Об этом руководитель ведомства Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому.