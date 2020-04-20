Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 20 апреля 2020

Главное: По состоянию на 10-30 20 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 404 555, смертей ‒ 165 257, а выздоровлений ‒ 625 001. В Украине же выявлено 5 710 инфицированных, зафиксировано 151 смерть и 359 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 759 696 (смертей ‒ 40 683), Испании ‒ 198 674 (20 453), Италии ‒ 178 972 (23 660), Франции ‒ 154 098 (19 744), Германии ‒ 145 742 (4 642), Великобритании ‒ 121 173 (16 095), Турции ‒ 86 306 (2 017), Китае ‒ 83 817 (4 636), Иране ‒ 82 211 (5 118), России ‒ 42 853 (361), Бразилии ‒ 38 654 (2 462), Бельгии ‒ 38 496 (5 683), Канаде ‒ 36 039 (1 625), Нидерландах ‒ 32 838 (3 697) и Швейцарии ‒ 27 740 (1 393).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что в Италии рекордно снизилось число новых заражений коронавирусом, но снова растет смертность.

А 19 апреля 2020 года сообщалось, какие люди являются «вакциной» от коронавируса.