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Известный ученый рассказал, какие люди являются «вакциной» от коронавируса

Известный ученый рассказал, какие люди являются «вакциной» от коронавируса

Главное: Известный российский ученый-вирусолог Феликс Ершов назвал бессимптомных носителей коронавируса «вакциной». По его словам, за счет таких людей и происходит коллективная иммунизация населения.

Детали: Известный российский ученый, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что коллективная иммунизация от коронавируса может проходить за счет бессимптомных носителей.

По его словам, такие люди делают то, что должна делать вакцина, передает «КП».

«Это в основном, молодые люди, дети... Они распространяют вирус и, по сути, делают то, что должна делать вакцина: идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70%, закончится рост заболевания», ‒ выразил уверенность ученый.

Он также упомянул и про опасность такого процесса: бессимптомные носители могут заражать людей из «группы риска», в частности, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость ‒ она не носит взрывной характер... Людям нужно чаще мыть руки. Больным ‒ обязательно носить маски», ‒ резюмировал ученый.

В тему: 19 апреля 2020 года мы писали, что ученые выявили новое разрушительное свойство коронавируса.

А 9 апреля 2020 года сообщалось, что российские ученые выяснили о коронавирусе кое-что жуткое.

Тэги: ученые, общество, медицина, Россия, здоровье, мир, вакцина, наука, вирус, заболевание, вакцинация, ученый, академик, коронавирус, COVID-19, симптомы

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