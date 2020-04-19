Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 19 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 19 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 356 475, смертей ‒ 162 070, а выздоровлений ‒ 605 143. В Украине же выявлено 5 449 инфицированных, зафиксировано 141 смерть и 347 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 735 366 (смертей ‒ 39 095), Испании ‒ 195 944 (20 453), Италии ‒ 175 925 (23 227), Франции ‒ 152 978 (19 349), Германии ‒ 144 348 (4 547), Великобритании ‒ 121 168 (16 095), Китае ‒ 83 805 (4 636), Турции ‒ 82 329 (1 890), Иране ‒ 82 211 (5 118), России ‒ 42 853 (361), Бельгии ‒ 38 496 (5 683), Бразилии ‒ 36 925 (2 372), Канаде ‒ 34 386 (1 520), Нидерландах ‒ 32 834 (3 696) и Швейцарии ‒ 27 740 (1 381).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что в США побит рекорд летальных случаев от коронавируса.

А 17 апреля 2020 года сообщалось, что в Италии рекордно снизилось число новых заражений коронавирусом, но снова растет смертность.