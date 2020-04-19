Ученые выявили новое разрушительное свойство коронавируса

Главное: Коронавирусная инфекция COVID-19 может негативно воздействовать на состав крови. Такой вывод сделали итальянские ученые, изучив истории болезни 1 210 пациентов.

Детали: Ученые из Университета Вероны (Италия) выяснили, что коронавирусная инфекция COVID-19 может оказывать негативное воздействие на состав крови ‒ в частности, снижать уровень гемоглобина.

Об этом сообщает агентство «Белновости», ссылаясь на статью, опубликованную в научном журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

Так, проанализировав состояние здоровья 1 210 пациентов, специалисты установили, что у большинства тяжелых больных наблюдался низкий уровень гемоглобина.

В свою очередь, у людей, перенесших инфекцию в легкой форме или вообще без симптомов, уровень гемоглобина снизился незначительно.

Таким образом, авторы исследования считают необходимым проводить мониторинг уровня гемоглобина в крови инфицированных COVID-19 для того, чтобы спрогнозировать их состояние.

В тему: 9 апреля 2020 года мы писали, что российские ученые выяснили о коронавирусе кое-что жуткое.

А 8 апреля 2020 года сообщалось, что ученые выяснили, как коронавирус влияет на работу сердца.