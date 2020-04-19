Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 19 апреля 2020

Главное: По состоянию на 10-00 19 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 330 406, смертей ‒ 160 917, а выздоровлений ‒ 598 228. В Украине же выявлено 5 449 инфицированных, зафиксировано 141 смерть и 347 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 735 287 (смертей ‒ 39 090), Испании ‒ 194 416 (20 639), Италии ‒ 175 925 (23 227), Франции ‒ 152 978 (19 349), Германии ‒ 143 724 (4 538), Великобритании ‒ 115 314 (15 498), Китае ‒ 83 804 (4 636), Турции ‒ 82 329 (1 890), Иране ‒ 80 868 (5 031), Бельгии ‒ 37 183 (5 453), Бразилии ‒ 36 925 (2 372), России ‒ 36 793 (313), Канаде ‒ 34 386 (1 520), Нидерландах ‒ 31 766 (3 613) и Швейцарии ‒ 27 404 (1 368).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что в США побит рекорд летальных случаев от коронавируса.

А 17 апреля 2020 года сообщалось, что в Италии рекордно снизилось число новых заражений коронавирусом, но снова растет смертность.