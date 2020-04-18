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На юге Одесской области гибнет урожай. Ситуация катастрофическая

На юге Одесской области гибнет урожай. Ситуация катастрофическая

Главное: Катастрофическая засуха уничтожает урожай на юге Одесской области. Увядают посадки пшеницы, ячменя, рапса, гороха. Даже если в ближайшие дни пойдет дождь, то погибший урожай уже не восстановить.

Детали: На недавней сессии Одесского областного совета прозвучала информацию о гибели посевов в южных районах Одесской области из-за засухи. Как пишет «Одесский курьер», дела, действительно, обстоят именно так и даже хуже.

Уже больше месяца на юге Одесской области нет дождей. В украинской Бессарабии началась катастрофическая по масштабам засуха.

Если ехать по трассе Одесса — Рени, то примерно от поворота дороги у села Монаши и почти до самых берегов Дуная можно сегодня увидеть пожухлые и пожелтевшие поля. Пшеница, ячмень, рапс, горох — все посадки стремительно увядают. Хуже всего — на полях в Килийском и Татарбунарском районах. Здесь таких полей с уже погибшим урожаем зерновых особенно много.

 

Издание пишет, что с целью получить хоть какой-то урожай, многие крупные фермеры уже вовсю занялись поливом полей пшеницы.

«Даже если в ближайшие дни пойдет дождь, то погибший урожай уже не восстановить. Хотя синоптики дают неутешительные прогнозы на несколько ближайших недель» — заявил заместитель председателя областного совета Юрий Димчогл.

Интересно, что соседняя Россия уже вводит запрет на экспорт зерновых. То же самое могут сделать в Молдове.

В тему: Несколько дней назад в ООН рассказали, грозит ли миру голод из-за коронавируса.

Тэги: Одесса, экономика, засуха, урожай, Одесская область, аграрный рынок

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