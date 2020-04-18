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Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Пасхой

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Пасхой

Главное: Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Пасхальном послании напомнил, что своей смертью и Воскресением Иисус Христос искупил грехи всего человечества и подарил людям спасение.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своем Пасхальном послании верующим.

«В Своем Святом Воскресении Христос, наш Спаситель и Господь, подарил всем нам: каждому человеку в отдельности, — благодать спасения. От нас требуется только одно: прийти ко Господу верой, принять эту благодать и воспользоваться ею», - сказал он.

Блаженнейший Владыка отметил, что сегодня в мире существует обычай всем пострадавшим от стихийных бедствий посылать гуманитарную помощь в виде специальных пакетов, в которые вкладывают пищу, одежду, медикаменты.

«Добрый Бог пришел на землю, землю опустошенную «прогрессом», выстроенным гордым умом падшего человека, чтобы помочь человеку достойно прожить в пустыне земной жизни и достигнуть блаженства в жизни на Небе. Через Свое Преславное Воскресение Господь подарил каждому человеку благодатные дары, необходимые человеку для выживания, для того чтобы в трудностях, сложностях и испытаниях, которыми наполнена земная жизнь, человек не сломался, но сохранил свое человеческое достоинство, порядочность, красоту и благородство, которыми Господь украсил каждого из нас», - пояснил он.

По словам Предстоятеля УПЦ, люди, которые приняли Крещение во имя Святой Троицы, уже приняли от Воскресшего Христа благодатные дары.

«Нам нужно только наблюдать за тем, чтобы духовный пакет с благодатными дарами от Доброго Бога был открытым и чтобы мы пользовались им; чтобы мы не были похожи на евангельского раба, который получил от своего Господина один талант и закопал его в землю, и которого Господь за это назвал «лукавым и ленивым рабом». А открывается и держится открытым этот духовный пакет с помощью молитвы и поста. Тот, кто постится и молится, тот щедро пользуется и наслаждается теми благодатными дарами, которые подарил каждому человеку Воскресший Христос».

Митрополит Онуфрий напомнил, что в день Светлого Христова Воскресения, рано утром, Жены-Мироносицы пришли к Гробу, где было погребено Тело Христа, но нашли его пустым.

«С радостью святые Жены-Мироносицы понесли весть о Христовом Воскресении к Апостолам, а святые Апостолы эту весть распространили по всему миру, проповедуя, что «Христос Воскресе из мeртвых, смeртию смeрть попрaв, и сyщим во гробех животъ даровaв».

Блаженнейший Владыка также поздравил всех православных с главным праздником христиан.

«Праздник Воскресения Христова является наибольшим из всех наших Православных Праздников. Воскресение Христово именуется «праздников Праздник и Торжество из торжеств», потому что в Светлом Христовом Воскресении мы празднуем победу жизни над смертью. Сын Божий, Вторая Ипостась Святой Живоначальной Троицы, по Своей безмерной любви к нам, падшим людям, приклонил Небо и сошел на землю; взял на Себя человеческую природу, освятил, очистил и спас ее. Сын Божий, наш Спаситель и Господь, на Кресте разорвал рукописание наших грехов, освободил нас от власти диавола и исхитил нас из руки его. Когда наш Спаситель, как Человек, умер на Кресте и сошел душой во ад, — это было завершением искупительного подвига Спасителя», - обратился Митрополит Онуфрий к верующим накануне Пасхи.

В тему: Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, Митрополит Онуфрий

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