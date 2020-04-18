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На Киевщине пытались сжечь дом женщины, якобы зараженной коронавирусом

На Киевщине пытались сжечь дом женщины, якобы зараженной коронавирусом

Главное: В селе Черногородка Макаровского района Киевской области неизвестный злоумышленник попытался поджечь дом женщины, которая работает санитаркой в столице. «Вина» потерпевшей состоит в том, что она могла контактировать с больными коронавирусом.

Детали: Три женщины-санитарки, проживающие в селе Черногородка Макаровского района Киевской области попали под серьезный «прессинг» со стороны односельчан. Причиной такого отношения стал тот факт, что все они работают в киевской больнице № 5, где ранее коронавирусом заразились сразу девять медиков, передает «Страна».

По словам врача-анестезиолога Ярослав Товстухи, который ежедневно подвозит санитарок на работу, слух о том, что эти женщины могут быть заражены коронавирусом, по селу распустил местный председатель, после чего отправил их на самоизоляцию, не имея на это никаких оснований.

Поскольку женщины вынуждены ездить на работу, а также выходить из дома за продуктами, они и стали объектом ненависти и даже нападок со стороны разъяренных соседей.

По словам Товстухи, накануне неизвестный на мотоцикле метнул в дом одной из санитарок ‒ Елены Мищенко ‒ бутылку с зажигательной смесью. К счастью, женщина не пострадала и смогла самостоятельно потушить пожар.

По словам потерпевшей, после вспышки COVID-19 среди персонала больницы, у нее взяли тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Тем не менее, соседи ей не верят и считают, что она может заразить все село.

В свою очередь, председатель сельсовета рассказал изданию, что в настоящее время режим самоизоляции с Мищенко сняли и разрешили ходить в магазин. Что же касается попытки поджога, то его, по словам председателя, вроде как и не было.

«Никто ничего не хотел жечь, никто никуда не бросал... Нет, может и бросили, но это же не бензин, бутылка с соляркой никогда не загорится», ‒ заявил он.

В тему: 30 марта 2020 года мы писали, что женщина, заразившая коронавирусом целое село на Буковине, записала эмоциональное видео.

Тэги: общество, эпидемия, поджог, село, коктейль Молотова, Киевская область, заражение, частный дом, санитарка, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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