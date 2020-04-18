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Митрополит Онуфрий рассказал об «эффекте мыши»

Митрополит Онуфрий рассказал об «эффекте мыши»

Главное: Коронавирус создает в обществе панику, под влиянием которой люди болеют, поэтому главное сегодня – сохранять спокойствие.

Детали: Предстоятель вспомнил поучительный пример об одном молодом человеке, склонного чрезмерно доверять своим мыслям, который поддался панике и самовнушению. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Предстоятель УПЦ напомнил о трагических событиях Великой субботы и поздравил всех с наступающим «Праздником жизни, Праздником света, Праздником добра, потому что Светлое Христово Воскресение — событие, которое преобразило весь мир, открыло новую страницу новой эры в истории».

Митрополит Онуфрий утешил людей, которые переживают из-за коронавируса, охватившего мир.

«Если человек грешит, то должен найти в себе мужество с благодарностью Богу претерпеть ту обратную сторону греха — скорби и болезни. Если мы с благодарностью, с молитвой, с покаянием это переносим, то Бог за это прощает нам наши грехи, очищает нас от греха», — отметил он.

По словам Митрополита Онуфрия, не столько важно, реальный или виртуальный коронавирус,  как то, что «он уничтожает людей», что известие о коронавирусе «погрузило людей в отчаяние и лишило духовной силы».

«Как-то у него заболел желудок, а товарищ пошутил над ним. “Ты молоко любишь?”, – спросил он. – “Да, люблю”. – “Вот, может быть, ты лег спать и открыл рот, а мышь залезла к тебе в желудок и там скребет”. И этот человек поверил словам. Он находился в прелести, доверяя себе, и пошел к врачу. “Доктор, я съел мышь, она у меня в желудке, беспокоит меня, скребет меня”. Сделали ему рентген — и ничего не обнаружили. Но через некоторое время человек снова приходит: “Нет-нет! Эта мышь меня заедает. Я умираю!”. Врач понял, что здесь дело не в желудке, а в психологии человека. Ввели наркоз, и врач немного царапнул живот скальпелем и зашил. Мужчина пришел в себя. “Вот, видишь, вытащили из тебя мышь”, – показывает ему мышь врач. – “Я так себя хорошо начал чувствовать, ой, как мне хорошо!”. И человек вылечился, пошел здоровый домой», — рассказал Архипастырь и подчеркнул, что такой «эффект мыши» создает и коронавирус, и под влиянием паники мы болеем.

Митрополит Онуфрий дал духовное наставление, как правильно пережить современные испытания.

«Есть одно лекарство, которыми лечатся все вирусы — это молитва, пост и покаяние! Человек должен молиться, молитва приводит человека в здравый смысл. Человек начинает видеть все, что вокруг нее, в реальном свете… Тогда человек может правильно оценить и свои возможности, и то, что с ним произошло, и тогда способен отдать себя в руки Божии. Не надо бояться себя отдавать в руки Божьи, потому что с Богом даже смерть есть жизнь, потому что Бог — источник жизни. Так что возвращаемся к Богу, будем каятся, молиться, и вирус, какой бы он ни был, – реальный или виртуальный – пройдет, не сделает нам никакого вреда, и мы будем рады, счастливы и Богом благословенны!», - сказал Митрополит Онуфрий.

В тему: Митрополит Онуфрий надеется, что испытание коронавирусом скоро станет историей.

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