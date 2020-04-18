Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 18 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 274 800, смертей ‒ 156 140, а выздоровлений ‒ 579 690. В Украине же выявлено 5 106 инфицированных, зафиксировано 133 смерти и 275 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 706 856 (смертей ‒ 37 087), Испании ‒ 191 726 (20 043), Италии ‒ 172 434 (22 745), Франции ‒ 149 146 (18 703), Германии ‒ 142 325 (4 381), Великобритании ‒ 115 299 (15 497), Китае ‒ 83 786 (4 636), Иране ‒ 80 868 (5 031), Турции ‒ 78 546 (1 769), Бельгии ‒ 37 183 (5 453), России ‒ 36 793 (313), Бразилии ‒ 34 485 (2 181), Канаде ‒ 32 857 (1 356), Нидерландах ‒ 31 766 (3 613), Швейцарии ‒ 27 404 (1 344), Португалии ‒ 19 685 (687), Индии ‒ 14 792 (488), Австрии ‒ 14 671 (443), Ирландии ‒ 13 980 (530), Швеции ‒ 13 822 (1 511), Перу ‒ 13 489 (300), Израиле ‒ 13 107 (158), Южной Корее ‒ 10 653 (232), Японии ‒ 9 787 (190), Чили ‒ 9 730 (126), Польше ‒ 8 563 (339) и Эквадоре ‒ 8 450 (421).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что в США побит рекорд летальных случаев от коронавируса.

А 15 апреля 2020 года сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.

Тэги: США, Германия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Израиль, Бразилия, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, статистика, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

17.04.20 09:09

Война на море: вариант Азов

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

14.04.20 17:47

Динамовец Денис Попов: о карантине, книгах и футбольных баталиях

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
18.04.20 19:37

Кто на самом деле стоит за пожарами в Чернобыле? (обновлено)

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Как киевлянам пережить задымление. 16 советов от Комаровского и киевских властей
18.04.20 11:23

Как киевлянам пережить задымление. 16 советов от Комаровского и киевских властей

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020
18.04.20 19:22
1201
Последние новости
18.04.20 21:59

Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
18.04.20 20:36

На юге Одесской области гибнет урожай. Ситуация катастрофическая
18.04.20 20:25

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Пасхой
18.04.20 20:17

На Киевщине пытались сжечь дом женщины, якобы зараженной коронавирусом
18.04.20 19:33

На ТV покажут «Небесную Украину» об украинских святых
18.04.20 19:22

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020
18.04.20 19:14

Митрополит Онуфрий рассказал об «эффекте мыши»
Фото и Видео
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
Делегация УПЦ доставила в Украину Благодатный огонь
УПЦ передала паски киевским медикам
УПЦ передала паски киевским медикам
Митрополит Онуфрий надеется, что испытание коронавирусом скоро станет историей
Митрополит Онуфрий надеется, что испытание коронавирусом скоро станет историей
Появилось видео «огненного апокалипсиса» в Житомирской области, где лесные пожары уже достигли населенных пунктов
Появилось видео «огненного апокалипсиса» в Житомирской области, где лесные пожары уже достигли населенных пунктов
Митрополит Антоний – о духовном смысле Великой Субботы
Митрополит Антоний – о духовном смысле Великой Субботы
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
Делегация УПЦ с Благодатным огнем направляется в Украину
«Поможем Богу»: Зеленский призвал украинцев провести Пасху дома
«Поможем Богу»: Зеленский призвал украинцев провести Пасху дома
К борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне подключили армию
К борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне подключили армию
Киевский воздух вновь стал самым грязным в мире
Киевский воздух вновь стал самым грязным в мире
Момент мощного взрыва на «Запорожстали» попал на видео
Момент мощного взрыва на «Запорожстали» попал на видео
fraza.ua
Новости блогосферы
18.04.20 19:23

Похоже, Бог наказывает Украину
15.04.20 09:23

Днепровский соратник «сиониста» Филатова откровенно издевается над православными
11.04.20 21:11

Почему в Украине не разблокируют Вконтакте и Одноклассники. И при чем здесь Фейсбук
11.04.20 19:58

Учебник украинской литературы за 5 класс и штампы с пампушками

Опрос

Почему так долго не могут потушить пожары в Украине?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.