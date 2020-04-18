Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 18 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 274 800, смертей ‒ 156 140, а выздоровлений ‒ 579 690. В Украине же выявлено 5 106 инфицированных, зафиксировано 133 смерти и 275 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 706 856 (смертей ‒ 37 087), Испании ‒ 191 726 (20 043), Италии ‒ 172 434 (22 745), Франции ‒ 149 146 (18 703), Германии ‒ 142 325 (4 381), Великобритании ‒ 115 299 (15 497), Китае ‒ 83 786 (4 636), Иране ‒ 80 868 (5 031), Турции ‒ 78 546 (1 769), Бельгии ‒ 37 183 (5 453), России ‒ 36 793 (313), Бразилии ‒ 34 485 (2 181), Канаде ‒ 32 857 (1 356), Нидерландах ‒ 31 766 (3 613), Швейцарии ‒ 27 404 (1 344), Португалии ‒ 19 685 (687), Индии ‒ 14 792 (488), Австрии ‒ 14 671 (443), Ирландии ‒ 13 980 (530), Швеции ‒ 13 822 (1 511), Перу ‒ 13 489 (300), Израиле ‒ 13 107 (158), Южной Корее ‒ 10 653 (232), Японии ‒ 9 787 (190), Чили ‒ 9 730 (126), Польше ‒ 8 563 (339) и Эквадоре ‒ 8 450 (421).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что в США побит рекорд летальных случаев от коронавируса.

А 15 апреля 2020 года сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.