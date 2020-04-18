«После Пасхи». В ГСЧС рассказали, когда киевляне перестанут дышать едким дымом и гарью

Главное: В ГСЧС Украины прогнозируют, что едкий смог над Киевом начнет рассееиваться уже в понедельник, 20 апреля. Об этом руководитель ведомства Николай Чечеткин доложил президенту Владимиру Зеленскому.

Детали: Председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин во время доклада на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что едкий смог, «захвативший» Киев, начнет рассеиваться уже с понедельника, 20 апреля, передает BBC Ukrainian.

По словам чиновника, в начале недели направление ветра изменится на северное, поэтому дым и запах гари станут отступать.

Чечеткин также подчеркнул, что лесные пожары не несут угрозы объекту «Укрытие» на ЧАЭС и не оказывают влияния на радиационный фон.

В тему: Затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.

17 апреля 2020 года мы писали, что по заверению спасателей, в Чернобыльской зоне никакого пожара нет.

А 18 апреля 2020 года стало известно, что к борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне пришлось привлечь военных.