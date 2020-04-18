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Митрополит Антоний считает, что карантин – это испытание веры

Митрополит Антоний считает, что карантин – это испытание веры

Главное: Сейчас, в условиях карантина, Церковь помогает верующим. Для информирования православных о богослужебной жизни нужно использовать соцсети.

Детали: Карантин — не повод для расслабления, он является испытанием нашей веры. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью «Вести. Люди».

«Карантин нам дан не только для того, чтобы, лежа на диване, смотреть сериалы. Это испытание нашей веры, как бы пафосно это ни прозвучало. Ведь как сказано в Писании, „Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом“ (Лк. 16:10). Пусть это малое испытание послужит на пользу нашим душам», — сказал владыка.

Митрополит Антоний отметил, что многие верующие не имею возможности посещать богослужения из-за ограничительных мер.

«Круг богослужений — от годового до суточного, посты, праздники, которые сменяют друг друга, помогают христианам постоянно быть, если можно так выразиться, „в духовной форме“, не дают возможность окончательно расслабиться. Увы, человек слаб и часто без дисциплины теряет собранность. И именно сейчас, в условиях карантина, у многих появится искушение дать себе послабление в духовной жизни, а это очень опасно для души. Давайте вспомним наших предков, которые даже в условиях жесточайших гонений и прямых запретов на богослужение не оставляли молитвы. И данная ситуация нужна нам не для того, чтобы роптать на власти, а самим духовно расслабляться, а для того, чтобы хоть немного приблизиться к подвигу мучеников и исповедников. Если уж у нас нет возможности быть в храме, можно молиться дома, т. н. мирским чином, без священнических возгласов. Или хотя бы исполнить свое домашнее молитвенное правило, прибавив к нему чтение псалтыри и Евангелия.

Многие храмы уже ведут трансляции своих богослужений на информационных ресурсах прихода. Можно найти много трансляций из храмов Украинской православной церкви на сервисе YouTube и в Facebook. На официальном сайте Лавры ведутся трансляции из Трапезного храма прп. Антония и Феодосия Печерских. Пасхальные богослужения также будут транслироваться», — сказал архиерей.

Управделами УПЦ рассказал, как Церковь помогает верующим.

«Конечно, Церковь будет помогать всем, чем сможет. Понятно, что это очень сложная и непростая проблема. Но уверен, общими усилиями у нас получится ее вполне эффективно решать. В этой связи хотел бы выразить отдельную и большую благодарность всем тем верующим, которые в нынешних условиях сплотились вокруг своих священников и поддерживают их. Поверьте, это очень важно, поскольку на плечи пастырей легла дополнительная большая ответственность. Поэтому любая поддержка, любое доброе слово нужны как никогда», — отметил он.

Владыка Антоний сказал, что «карантинные мероприятия в Киево-Печерской лавре будут проводиться до улучшения ситуации с распространением коронавируса и отменой общих карантинных мер».

В тему: Митрополит Антоний напомнил верующим, как важно послушание во время карантина.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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