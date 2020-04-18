Митрополит Антоний напомнил верующим, как важно послушание во время карантина

Главное: Митрополит Антоний рассказал о том, как будет проходить Пасхальная литургия, что делать, если верующих не будут пускать в храмы.

Детали: Верующим в условиях карантина важно проявить послушание и своим поведением никого не спровоцировать, не подставить Церковь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью «Вести. Люди».

«Храмы будут открыты. На этот счет есть договоренность с властями. Но в связи с режимом карантина необходимо соблюдение ряда условий: в храме не должно быть одновременно более десяти человек, необходимо наличие масок. Наша задача в этой ситуации — дать людям возможность личного присутствия на литургии, пусть и на улице, дать возможность традиционно освятить пасхальные снеди, совместно разделить радость о Воскресшем Господе.

Но нужно понимать, что Церковь, договорившись со светской властью, берет на себя ответственность за поведение своих членов. В этот сложный период хочется напомнить, как важно послушание. Как важно своим поведением никого не спровоцировать, не „давать повода ищущим повода“ и тем самым не подставить Церковь», — сказал владыка.

Архиерей призвал использовать соцсети для информирования и самоорганизации верующих.

«Слушайтесь своих настоятелей, заранее свяжитесь с вашими приходами и узнайте, как именно и в каких условиях, и в какое время будет организовано богослужение в ближайшие дни. Настоятелям же сейчас как никогда нужно держать обратную связь с прихожанами посредством телефона, социальных сетей и мессенджеров. На сегодняшний день верующими создано множество групп в соцсетях и приложениях по обмену сообщениями, каналы на Telegram. Все это сейчас должно служить своевременному информированию и самоорганизации верующих», — отметил митрополит Антоний.

Он сказал, как поступать православным, если государственные власти выдадут запрет на совершение Литургии.

«Провоцировать людей, пренебрегая запретами властей, священникам и верующим не стоит. Если не разрешают проводить крестный ход, общественные молебны — стоит воздержаться. Если вдруг так случится, что выйдет запрет от властей на совершение литургии, на этот вопрос даст разъяснения правящий архиерей. Но впадать в панику или отчаиваться христианам не стоит. В любом случае возможность причащения верующих священниками на дому всегда остается. Но надеюсь, до этого не дойдет», — подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка рассказал, как реагировать, если сосед или прихожанин храма заболел.

«Если вы встретили в храме или на улице больного на вид человека, просто посоветуйте ему лечиться и оставаться дома. Можно спокойно сказать, что ему не стоит заражать других людей и самому переносить болезнь на ногах. Христиане надеются на волю Божию и трудятся в меру своих сил, остаются вместе. Коронавирус, любой другой вирус — христиане и в этих условиях продолжают оставаться людьми. Если вы знаете одинокого человека, который болен или находится на самоизоляции, принесите ему еды. Наденьте маску, соблюдайте все меры предосторожности, но оставайтесь людьми. Ведь рано или поздно мы предстанем перед престолом Господа и дадим ответ о том, как мы прожили свою жизнь. Христианин призван любить и творить добро. А любовь проявляется как раз в тяжелые моменты — в условиях войны, эпидемии», — сказал он.

Владыка сказал, как вести себя священнику, если он заболел.

«Если священник заболел, то он должен следовать рекомендациям врачей, оставаться дома, а также сообщить об этом епархиальному архиерею, чтобы ему нашли замену для продолжения совершения богослужений в храме», — сообщил иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, как будут освящать пасхи и куличи в этом году.

«В селах люди могут выставить корзинки возле своих домов, и священник, проходя по улицам, совершит освящение. А в городах священники могут приезжать в жилые комплексы и совершать освящение возле подъездов. Также планируется организовать доступ священников на хлебокомбинаты, в пекарни и магазины, чтобы освятить куличи перед продажей. В некоторых приходах, где есть такая возможность, можно организовать освящение так, чтобы верующие проходили через территорию храма, соблюдая друг с другом безопасную дистанцию, а священники освящали корзины проходящих», — сказал он.

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