Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному Богослужению

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию, которую возглавляет Предстоятель УПЦ.

В настоящий момент Митрополит Онуфрий готовится к Литургии и встрече Воскресения Христова. Блаженнейший здоров и чувствует себя хорошо.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) находится в Киево-Печерской лавре, он здоров и также готовится к Пасхальной Божественной литургии.

В Пасхальную ночь он возглавит богослужение в одном из храмов Киево-Печерской лавры. Вчера вечером митрополит Антоний принял участие в прямом эфире в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как провести Пасхальную ночь и как освятить куличи в условиях карантина.