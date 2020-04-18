Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 18 апреля 2020

Главное: По состоянию на 10-00 18 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 249 717, смертей ‒ 154 271, а выздоровлений ‒ 570 296. В Украине же выявлено 5 106 инфицированных, зафиксировано 133 смертей и 275 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 706 779 (смертей ‒ 37 079), Испании ‒ 141 397 (20 002), Италии ‒ 172 434 (22 745), Франции ‒ 149 130 (18 703), Германии ‒ 138 369 (4 352), Великобритании ‒ 109 769 (14 607), Китае ‒ 83 784 (4 636), Иране ‒ 79 494 (4 958), Турции ‒ 78 546 (1 769), Бельгии ‒ 36 138 (5 163), Бразилии ‒ 34 221 (2 171), Канаде ‒ 32 857 (1 356), России ‒ 32 008 (273), Нидерландах ‒ 30 619 (3 471), Швейцарии ‒ 27 078 (1 327), Португалии ‒ 19 022 (657), Австрии ‒ 14 595 (431), Индии ‒ 14 425 (488), Ирландии ‒ 13 980 (530), Перу ‒ 13 489 (300), Швеции ‒ 13 216 (1 400), Израиле ‒ 12 982 (151), Южной Корее ‒ 10 653 (232), Японии ‒ 9 787 (190), Чили ‒ 9 252 (116) и Эквадоре ‒ 8 450 (421).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что в США побит рекорд летальных случаев от коронавируса.

А 17 апреля 2020 года сообщалось, что в Италии рекордно снизилось число новых заражений коронавирусом, но снова растет смертность.