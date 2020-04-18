В Италии рекордно снизилось число новых заражений коронавирусом, но снова растет смертность

Главное: В Италии установлены сразу два рекорда по снижению распространения коронавируса: число новых заражений за сутки стало наиболее низким с начала эпидемии (+355), а количество выздоровлений — самым высоким (+2 563). Тем не менее, число «суточных» смертельных исходов вновь возросло.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 16 апреля ‒ в Италии зафиксировано всего 355 новых случаев заражения коронавирусом, что значительно ниже показателя среды (1 189) и является наиболее низким с начала эпидемии. Кроме того, за сутки от инфекции излечились сразу 2 563 человека, что также является рекордом ‒ ранее максимальным числом выздоровлений было 2 099.

Об этом на брифинге рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает РИА «Новости».

По его словам, общее число излечившихся теперь достигло 42 727, и хотя зараженными числятся аж 106 962 человека, 73% из них находятся на самоизоляции.

Количество же пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных неуклонно снижается ‒ в частности, за отчетные сутки были выписаны сразу 1 107 человек.

В свою очередь, смертельных исходов было зарегистрировано 575, что на 50 больше, чем днем ранее (525).

Общее же количество заражений в Италии достигло 172 434, а смертей ‒ 22 745.

В тему: 15 апреля 2020 года мы писали, что в Италии стало меньше зараженных и умерших от коронавируса.

А 1 апреля 2020 года сообщалось, что медики озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса в Италии.