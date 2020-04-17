Ученые выяснили, когда в Украине будет «зашкаливать» число заражений и смертей от коронавируса

Главное: Ученые из Национальной академии наук Украины спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Согласно их выводам, количество суточных заражений достигнет пика уже 2-5 мая, а летальных исходов ‒ 3-8 мая.

Детали: Ученые из НАН Украины спрогнозировали дальнейшее развитие ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на период с 20 апреля по 30 мая 2020 года.

По мнению специалистов, пик новых «суточных» случаев заражения коронавирусом в Украине наступит уже 2-5 мая, а пик летальных исходов ‒ 3-8 мая, говориться в обнародованном НАН документе.

Согласно прогнозу, после достижения пика количество новых заражений и смертей будет снижаться, при этом в среднем коронавирусом будут заражаться 400 человек в сутки (диапазон прогнозируемых значений 200-700), а умирать ‒ 20 (12-37).

Отмечается, что результаты пронозирования могут быть только приближенными к реальной картине, поскольку оно основывается на официальных статистических данных, которые, как известно, не могут быть абсолютно достоверными.

«Прогноз должен периодически пересматриваться во времени с учетом новых факторов влияния. Целесообразным является усиление выявления бессимптомных форм и больных с легким течением COVID-19 путем расширения тестирования ПЦР, ИФА», ‒ говорится в резолютивной части исследования.

В тему: 17 апреля 2020 года мы писали, что за сутки коронавирусом в Украине заразилось рекордное число людей.

А 15 апреля 2020 года сообщалось, что в Минздраве Украины выяснили, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.