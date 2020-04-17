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Умер монах Киево-Печерской лавры

Умер монах Киево-Печерской лавры

Главное: Умер монах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Никодим. В обитель возвращаются монахи после прохождения лечения от коронавируса.

Детали: Всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua.

«Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души», — сказано в сообщении.

Братия обители просит «всех православных христиан усилить молитвы о тех братиях, которые еще пребывают в больнице, а также о всей братии Киево-Печерской лавры, чтобы по молитвам святых угодников Печерских Господь избавил всех нас от этого смертоносного поветрия».

«Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия будет находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи», — рассказали в Лавре.

Как сообщалось ранее, умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум.

В тему: Наместник Киево-Печерской лавры находится на самоизоляции.

Тэги: общество, Киево-Печерская Лавра, православие, новости православия, новости Украины

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