Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 17 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 17 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 188 194, смертей ‒ 147 632, а выздоровлений ‒ 556 734. В Украине же выявлено 4 662 инфицированных, зафиксировано 125 смертей и 246 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 672 246 (смертей ‒ 33 318), Испании ‒ 184 948 (19 315), Италии ‒ 168 941 (22 170), Франции ‒ 147 113 (17 942), Германии ‒ 138 369 (4 105), Великобритании ‒ 109 754 (14 606), Китае ‒ 83 760 (4 636), Иране ‒ 79 494 (4 958), Турции ‒ 74 193 (1 643), Бельгии ‒ 36 138 (5 163), России ‒ 32 008 (273), Канаде ‒ 30 973 (1 231), Бразилии ‒ 30 891 (1 952), Нидерландах ‒ 30 618 (3 471), Швейцарии ‒ 27 068 (1 318), Португалии ‒ 19 022 (657), Австрии ‒ 14 553 (410), Индии ‒ 13 835 (452), Ирландии ‒ 13 271 (486), Швеции ‒ 13 216 (1 400), Израиле ‒ 12 855 (148), Перу ‒ 12 491 (274), Южной Корее ‒ 10 635 (230), Японии ‒ 9 231 (190) и Чили ‒ 8 807 (105).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 16 апреля 2020 года мы писали, что в США побит рекорд летальных случаев от коронавируса.

А 15 апреля 2020 года сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.