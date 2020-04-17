В ВОЗ назвали регион, где ожидается следующий эпицентр пандемии коронавируса

Главное: Следующим эпицентром заболеваемости коронавирусной инфекции может стать Африка. На прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса.

Детали: Всемирная организация здравоохранения заявила, что следующим эпицентром пандемии коронавируса COVID-19 может стать Африка, сообщает BBC.

В ВОЗ отмечают, что на прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса на африканском континенте. Причем, распространение вирус происходит из столиц таких африканских стран, как Южная Африканская Республика (ЮАР), Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун и Гана.

В ВОЗ планируют сосредоточить усилия на профилактике заболевания, так как большинство африканских стран не могут обеспечить интенсивную терапию больным пациентам.

«Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации нуждаются в интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы учреждений не подходят для лечения в большинстве африканских стран», — сказала директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети.

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