Стало известно, достигнут ли в Украине пик заболеваемости коронавирусом

Главное: Пик заболеваемости коронавирусной инфекции в Украине еще не достигнут. Уровень смертности от коронавируса в стране составляет 2,7% от общего количества зараженных.

Детали: Сегодня, 17 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждалась текущая ситуация в Украине с распространением коронавирусной инфекции. На совещании речь шла о том, что пик заболеваемости в Украине еще не наступил и надо быть осторожными в связи с пасхальными и майскими праздниками.

«Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин — временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения — это очень важно в такое сложное время», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов на том же совещании заявил, что уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 2,7% от количества зараженных, и это значительно ниже среднемирового показателя.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты. А комиссии по проверке больниц в регионах показали, что, несмотря на хорошую статистику от местной власти, у медиков есть немало проблем.

В правительстве сообщили, что деньги на это были выделены. А обеспечить предоставление услуг должна местная власть.

В тему: За минувшие сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заражения коронавирусом. Всего таких случаев в Украине 4662.

Затяжные апрельские пожары в Чернобыле, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.