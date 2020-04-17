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УПЦ помогает ощутить пасхальную радость воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых

УПЦ помогает ощутить пасхальную радость воспитанникам детских интернатов и постояльцам домов престарелых

Главное: Украинская Православная Церковь совместно с киевскими рестораторами провела благотворительную акцию, в рамках которой тысяча эксклюзивных пасхальных куличей отправилась в столичные детские дома и дома престарелых.

Детали: Всего два дня осталось до главного праздника всех православных христиан — Воскресения Христова, однако в этом году для многих людей на всей планете Пасха пройдет в условиях жесткой самоизоляции. В связи с карантином в Украине сегодня закрыты все социальные учреждения для детей и пожилых людей, а в интернаты и дома престарелых, во избежание инфицирования, не пускают даже родственников. Чтобы поделиться пасхальной радостью с теми, кому сегодня особенно одиноко, УПЦ освятила и передала тысячу куличей. Подробнее — в материале Центра информации УПЦ.

Благотворительная акция Украинской Православной Церкви прошла возле храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где в чистый четверг, 16 апреля, и были освящены куличи для детей и пожилых жителей столицы.

«Украинская Православная Церковь всегда была и остается Церковью своего украинского народа. Во времена бед и испытаний, во времена радости мы всегда с людьми. Накануне великого праздника Пасхи Христовой мы бы хотели поделиться этой пасхальной радостью с теми людьми, которые не могут, к сожалению, прийти сегодня, в период эпидемии, в храм помолиться и разделить пасхальную радость между собою. Поэтому по благословению Митрополита Онуфрия наша Церковь взяла инициативу заказать в ресторане пасхальные куличи, чтобы освятить их и передать домам престарелых и детским интернатам», — рассказал епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, который совершил освящение пасхальных куличей.

Выбрать те учреждения, которые более всего нуждаются во внимании, Украинской Православной Церкви помог Департамент социальной политики Киева.

«К сожалению, на время карантина есть люди, которые не могут выйти из помещения, к ним не могут приехать проведать близкие, поэтому при содействии наших друзей из Департамента соцполитики города Киева мы хотели бы освятить и передать им эти куличи, пожелать мира в душе и крепкого здоровья. И нашлись такие люди, которые пошли нам на встречу, предложили свою душу и свои кондитерские произведения, и думаю, частица их души также передастся тем, кто в этом нуждается», — отметил епископ Дионисий.

Частицу своей души в настоящие кулинарные шедевры вложил ресторан «INK». Куличи пекли по древнему рецепту, который строго держится в тайне, а тысячу пасхальных угощений приготовили всего два повара, которые двое суток практически не покидали кухню.

«Мы с удовольствие приняли предложение выпечь тысячу пасок для детей и домов престарелых. Мы сплотились всей командой и с пребольшим удовольствием приняли этот вызов — поскольку испечь тысячу пасок за два дня, да еще и вдвоем — это, действительно вызов», — рассказала директор сети киевских ресторанов Ирина Евтух.

Кроме старинного рецепта настоящим кулинарным шедевром эти куличи сделал декор ручной работы. А к украшению пасхальных изделий были привлечены все сотрудники ресторана, включая поваров, менеджеров, администраторов и директора. Впрочем, главная ценность этих кулинарных шедевров заключается в том, что их творили с любовью и с искренними пожеланиями добра.
Для детей с инвалидностью и одиноких пенсионеров

Тысяча куличей распределены между социальными учреждениями для детей и пожилых людей, а после освящения лакомства отправились в Святошинский и Дарницкий детские дома-интернаты, воспитанники которых имеют особенности развития, в Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда.

И маленькие воспитанники, и взрослые постояльцы таких учреждений привыкли отмечать Пасху шумно, ведь именно на праздники к ним приезжают родственники, волонтеры и просто небезразличные посетители с подарками. В этом году никаких шумных праздников в интернатах не будет, однако подобные акции дают возможность поделиться пасхальной радостью заочно, соблюдая карантинный режим.

«Очень приятно, что людьми преклонного возраста интересуются, беспокоятся, проводят такие вот гуманитарные акции. Это очень важно для нас, и наши подопечные, безусловно, оценят такую заботу о них. И мы очень признательны за то, что теперь имеем возможность поздравить наших подопечных с этим великим праздником», — рассказал директор Киевского гериатрического пансионата Евгений Кривцов.

Вместе с пасхальными сладостями в детские интернаты и дома престарелых передали открытки и иконки от Церкви, а епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) благословил всех деток и стариков, пожелав им здоровья и настоящей пасхальной радости.

«Каждый из нас переживает сейчас непростые времена, и именно сплоченная и вдохновенная молитва к воскресшему Христу дает нам силы побеждать все те болезни, невзгоды и неурядицы, которые, к сожалению, мешают нам быть вместе в храме, быть рядом друг с другом. Но, несмотря на все, радость воскресшего Христа наполняет наши души особенной радостью и особенным трепетом, когда мы все едины в духе Божьем», — подчеркнул епископ Дионисий.

Для всех христиан пасхальная радость является особенной, и не сравнимой ни с чем, поскольку дает возможность каждый год переживать величайшее чудо Воскресения Христа. Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в традиции празднования Пасхи, которую в этом году большинство украинцев будет отмечать скромно, без традиционных троекратных поцелуев, без массовых богослужений в переполненных храмах. Однако никакой карантин не сможет запретить людям делиться друг с другом добром, любовью и пасхальной радостью, и к светлому дню Пасхи куличи, добрые пожелания и частицу праздника получат те, кто больше всего в этом нуждается.

Дарина Чугавская, Центр информации УПЦ — для «Подробности».

В тему: 9 апреля 2020 года стало известно, как УПЦ будет освящать пасхальные куличи в Одессе.

Тэги: Киев, общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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