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Главные новости за 17 апреля 2020 года

Главные новости за 17 апреля 2020 года

Стало известно, когда в Киеве очистится воздух. В Минздраве предупреждают о возможных проблемах. Воздух в Киеве должен очиститься к завтрашнему утру. В Минздраве предупредили, что смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий.

Кличко поехал в Чернобыльскую зону «посмотреть на пожары». Мэр Киева Виталий Кличко посетил Чернобыльскую зону. Он объявил, что загрязненного радиацией воздуха нет и нужно еще несколько дней на тушение пожара.

В аннексированном Россией Крыму сообщают о новых случаях коронавируса. В аннексированном Россией Крыму зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом COVID-19. Общее число больных выросло до сорока человек.

В Испании от коронавируса вылечили 105-летнюю женщину. В Испании 105-летняя женщина победила коронавирус COVID-19. Чудо совершили врачи города Мерида.

Цены на нефть пробили восемнадцатилетнее «дно». Нефть продолжает дешеветь на фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Цена марки WTI обновила восемнадцатилетний антирекорд.

В УЕФА определились с датами проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Союз европейских футбольных ассоциаций определились с датами, в которые могут быть проведены решающие поединки крупнейших футбольных турниров Европы. Предварительно, финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы назначены на конец августа нынешнего года.

Тэги: Киев, общество, здоровье, мир, Чернобыльская зона, новости Украины, COVID-19

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