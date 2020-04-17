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В УПЦ объяснили, почему угрозы и препятствия в совершении богослужений незаконны

В УПЦ объяснили, почему угрозы и препятствия в совершении богослужений незаконны

Главное: Представители власти, которые своими заявлениями и действиями нарушают право на свободу вероисповедания и дискриминируют по религиозному признаку миллионы верующих Украинской Православной Церкви, должны быть привлечены к ответственности.

Детали: В Юридическом отделе подчеркнули, что государство не принимало решений о закрытии храмов и прекращения в них богослужений, священники не могут запретить верующим посещать храмы. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на law.church.ua, об этом заявили в Синодальном юридическом отделе УПЦ, комментируя заявления и действия некоторых городских глав в средствах массовой информации.

«Некоторые должностные лица решили, что во время карантина можно нарушать права и свободы, гарантированные Конституцией Украины и Европейской Конвенцией по правам человека, прибегая к злоупотреблениям, угрозам и оскорблениям чувств верующих.
Поступают сообщения о том, что некоторые главы объединенных территориальных общин принимают незаконные решения о запрете совершать богослужения на Пасху, или требуют от священника без каких-либо оснований пройти тестирование на коронавирус и только в таком случае позволить проводить богослужения», — сообщили в Юридическом отделе.

Кроме того, в Церкви заявили, что в некоторых регионах священникам запрещают проводить богослужения или ограничивают передвижение граждан, вводя комендантский час. Хотя, согласно сообщению Нацполиции Украины, решения такого рода носят рекомендательный характер.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, введены определенные ограничения при посещении храмов (10 человек во время богослужения и 2 человека вне богослужебное время) и запрет скопления людей в храме и на территории храма», — отметили юристы.

В Церкви напомнили, что «в случае поступления требований и угроз, как: „перекопать у церкви, отключить свет и воду, расторгнуть договоры аренды“ советуем верующим и религиозным общинам УПЦ обратиться в правоохранительные органы с сообщением о совершении уголовного преступления, ведь такие действия можно квалифицировать по статье 161 УК Украина (разжигание религиозной вражды и ненависти) и ст. 180 УК Украины (незаконное препятствование осуществлению религиозного обряда). Если в случае реализации таких угроз должностным лицом будет нанесен существенный вред охраняемым законом правам, тогда действия должностного лица можно будет квалифицировать по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)».

Юридический отдел УПЦ призвал правоохранительные органы привлечь к ответственности должностных лиц, которые угрожают верующим и религиозным организациям, а также уведомил правозащитные организации и Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести о нарушении прав верующих и религиозных общин УПЦ во время карантина.

В тему: На Пасху богослужения УПЦ покажут по телевидению.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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