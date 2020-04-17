Десятки людей не пропустили в Киев из-за высокой температуры

Главное: На въездах в Киев сотрудники полиции выявили 40 человек с высокой температурой. Никого из них в столицу не пропустили.

Детали: С начала введения обязательного температурного контроля при въезде в Киев были выявлены десятки лиц с высокой температурой. Об этом на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на въезде в столицу обнаружили 40 человек с высокой температурой. Ни одного из этих людей не пропустили в Киев.

«На въездах зафиксировали 40 человек с температурой, шестеро из них были осмотрены медиками. Никто из этих людей в Киев не въехал, их отправили домой на самоизоляцию», — рассказал Кличко.

В тему: Киев окружили полицейские с автоматами на броневиках. После введения новых правил въезда в Киев на КПП образовались пробки.