Главное: Воздух в Киеве должен очиститься к завтрашнему утру. В Минздраве предупредили, что смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий.

Детали: К утру субботы, 18 апреля, воздух в Киеве должен очиститься. Об этом свидетельствуют данные сервиса контроля качества воздуха IQAir. В частности, согласно прогнозу специалистов, индекс качества воздуха снизится до нормальных значений к 06.00 субботы.

По состоянию на 11:00 17 апреля индекс загрязнения в Киеве остается на высоком уровне и составляет 256.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что смог в Киеве может вызвать ряд заболеваний и аллергий. В частности, у людей могут возникать головная боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.

«При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу», — заявили в Минздраве.

Вместе с тем, в Минздраве рассказали, как защититься от смога:

— не выходить на улицу утром;

— избегать длительных прогулок;

— плотно закрывать окна и двери;

— включать системы кондиционирования и очистки воздуха;

— влажная уборка;

— не курить и не употреблять алкоголь;

— 2-3 литра жидкости днем;

— промывать нос и горло;

— употреблять кисломолочные продукты;

— не жечь листья и траву.

В тему: 16 апреля 2020 года мощная пылевая буря накрыла Киев и область.

17 апреля 2020 года сообщалось, что Киев стал самым грязным городом мира.

Напомним, затяжные апрельские пожары в Чернобыле, предположительно, вызвавшие рост смертности от кронавируса, выгодны украинской власти.