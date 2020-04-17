Медики призвали не «запивать» коронавирус алкоголем

Главное: Алкоголь повышает риск заражения COVID-19. Теория о том, что крепкий алкоголь якобы убивает коронавирус - миф.

Детали: Всемирная организация здравоохранения заявила о «несовместимости» алкоголя и коронавируса COVID-19.

В ВОЗ отметили, что «алкоголь подвергает риску иммунную систему».

Как считают медики, во время пандемии люди необходимо «до минимума сократить употребление алкоголя».

В сообщении также говорится: «То, что крепкий алкоголь убивает коронавирус, является мифом».

Врачи уверяют, что «употребление любого алкоголя представляет угрозу для здоровья, а употребление алкоголя с высоким содержанием спирта, особенно, если используется метиловый спирт, может привести к тяжелым последствиям для здоровья, в том числе к смерти».

В тему 7 апреля 2020 года сообщалось, что коронавирус спровоцировал всплеск алкогольных отравлений в Иране.

28 февраля 2020 года стало известно, какие регионы России спиваются больше всего.