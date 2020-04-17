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В Церкви считают, что те, кто идут в храм, несмотря на запрет, ставят под угрозу безопасность близких

В Церкви считают, что те, кто идут в храм, несмотря на запрет, ставят под угрозу безопасность близких

Главное: Верующие, которые, несмотря на запрет, хотят, посещать храм, поступают опрометчиво и ставят под угрозу безопасность близких.

Детали: В Русской Православной Церкви сравнили тех, кто пытается попасть в храм, несмотря на запрет, с автомобилистами, объезжающими пробку по обочине. Как сообщает «Интерфакс», об этом сказал глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Я недавно своим близким, которые рвутся идти в храм, несмотря на благословение патриарха молиться дома, сказал, что мне это напоминает — извините за стилистически сниженное сравнение — попытку объехать по обочине автомобильную пробку. Пренебрегая своей безопасностью и ставя под угрозу безопасность других», — сказал Владимир Легойда.

Он отметил, что, когда кто-то из верующих сегодня говорит: «Костьми ляжем, но в храм пойдем!», хочется ответить, что «храмы не закрывают на годы, мотивируя это атеизмом», а речь идет о небольшом времени, когда просят помолиться дома.

По мнению представителя Церкви, Пасха дома — это не самое печальное и трагическое.

«Это же не Пасха на Соловках на Секирной горе, откуда мало кто выходил живым. И не Пасха на войне. Да, мы переживаем какие-то испытания, но в очень мягкой форме, как точно сказал один мой добрый знакомый, „в кресле за компом, с кофе и печеньем на блюдечке“», — сказал Владимир Легойда.

В тему: В Великую Пятницу верующие могут молиться дома.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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