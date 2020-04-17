Цены на нефть пробили восемнадцатилетнее «дно»

Главное: Нефть продолжает дешеветь на фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Цена марки WTI обновила восемнадцатилетний антирекорд.

Детали: В пятницу, 17 апреля, цены на нефть на международных торгах вновь существенно колебались.

Так, марка WTI пробила восемнадцатилетнее «дно» (31 января 2002 года), подешевев до 18,96 доллара за баррель. После этого цена немного отыгралась до 19,02 доллара.

При этом данные торгов свидетельствуют, что июньские фьючерсы марки Brent чуть-чуть (менее чем на 1%) подросли до 28,07 доллара за баррель.

Добавим, что цены на нефть понемногу снижаются последние полтора месяца.

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