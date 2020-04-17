В аннексированном Россией Крыму сообщают о новых случаях коронавируса

Главное: В аннексированном Россией Крыму зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом COVID-19. Общее число больных выросло до сорока человек.

Детали: В пятницу, 17 апреля, т.н. «глава» Крыма Сергей Аксенов сообщил о новых случаях коронавируса COVID-19 на полуострове.

За последние сутки выявили еще три случая заражения. Общее число больных, по данным российских властей полуострова, увеличилось до сорока человек.

Уточняется, что среди больных двадцать случаев коронавируса были «завозные из-за границы, семь случаев завезены из субъектов РФ, а еще тринадцать случаев – местные».

Отдельно данные считают по Севастополю: там было еще двенадцать больных.

На полуострове установлен режим «всеобщей самоизоляции населения»: в Севастополе он действует до 26 апреля, а на остальной территории Крыма – до 30 числа. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 16 апреля 2020 года стало известно, что в аннексированном Севастополе коронавирусом заразилась целая семья.

3 апреля 2020 года сообщалось, что москвичи завезли коронавирус в аннексированный Россией Крым.