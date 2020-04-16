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В Италии резко возросло число заражений коронавирусом, хотя смертность продолжает падать

В Италии резко возросло число заражений коронавирусом, хотя смертность продолжает падать

Главное: В Италии зафиксировано резкое увеличение числа суточных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 (+ 1 119). Количество же смертельных исходов, напротив, продолжает снижаться.

Детали: За прошедшие сутки ‒ 15 апреля ‒ в Италии зафиксировано аж 3 786 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 119 превышает показатель вторника (2 667). В свою очередь, смертельных исходов было зарегистрировано 525, что на 53 меньше, чем днем ранее (578).

Общее же количество заражений в Италии достигло 168 941, а смертей ‒ 22 170. Об этом на брифинге рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает ТАСС.

Чиновник также сообщил, что за сутки сразу 2 072 итальянца смогли побороть заразу и выписаться из больниц. Всего выздоровевших в стране теперь насчитывается 40 164.

«Снижается и число пациентов в отделениях интенсивной терапии ‒ на данный момент их 2 936, что на 143 меньше, чем днем ранее», ‒ добавил руководитель ведомства.

В тему: 15 апреля 2020 года мы писали, что в Италии стало меньше зараженных и умерших от коронавируса.

А 1 апреля 2020 года сообщалось, что медики озвучили новую причину аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Тэги: Евросоюз, жертвы, общество, медицина, Европа, инфекция, эпидемия, мир, смерть, Италия, смертность, лечение, пациент, заражение, коронавирус, COVID-19

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