Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 16 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 16 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 088 425, смертей ‒ 139 419, а выздоровлений ‒ 528 300. В Украине же выявлено 4 161 инфицированных, зафиксировано 116 смертей и 186 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 640 014 (смертей ‒ 31 002), Испании ‒ 182 816 (19 130), Италии ‒ 165 155 (21 645), Германии ‒ 135 549 (3 850), Франции ‒ 134 598 (17 188), Великобритании ‒ 104 133 (13 755), Китае ‒ 83 402 (3 346), Иране ‒ 77 995 (4 869), Турции ‒ 69 392 (1 518), Бельгии ‒ 34 809 (4 857), Нидерландах ‒ 29 381 (3 326), Бразилии ‒ 29 015 (1 760), Канаде ‒ 28 379 (1 010), России ‒ 27 938 (232), Швейцарии ‒ 26 732 (1 269), Португалии ‒ 18 841 (629), Австрии ‒ 14 451 (393), Индии ‒ 12 759 (423), Израиле ‒ 12 591 (140), Ирландии ‒ 12 547 (444), Швеции ‒ 12 540 (1 333), Перу ‒ 11 475 (254) и Южной Корее ‒ 10 613 (229).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 15 апреля 2020 года в Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы.

По состоянию на 15 апреля 2020 года в Гренландии вылечились все 11 больных Covid-19. Таким образом, остров, принадлежащий Дании, стал первым в мире регионом, победившим коронавирус.