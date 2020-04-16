Церковь опубликовала молитву для освящения пасок дома

Главное: В РПЦ рассказали, как правильно освящать дома паску.

Детали: В условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл благословил совершить благословение пасхальной снеди в домашних условиях. Как сообщает patriarchia.ru, это связано с тем, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи.

«Верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом:

Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в».

Затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь",- сообщила Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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