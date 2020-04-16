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Главные новости за 16 апреля 2020 года

Главные новости за 16 апреля 2020 года

В Украине растет число случаев заражения коронавирусом. Статистика на утро 16 апреля. По состоянию на утро 16 апреля коронавирусом в Украине заразился 4161 человек, 116 человек умерли. За сутки зафиксировано 397 новых случаев заболевания. В Министерстве здравоохранения опубликовали свежие данные заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 397 новых случаев. Всего по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Коронавирус в Киеве. Статистика на 16 апреля. За минувшие сутки заболевания коронавирусом COVID-19 в Киеве подтвердили у 33 людей. 1 случай оказался смертельным. Как рассказал сегодня, 16 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, всего в столице по состоянию на 16 апреля подтвердили 644 случая заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, 12 — выздоровели.

Киев окружили полицейские с автоматами на броневиках. На въездах в Киев установили стационарные блокпосты для проверки температуры у въезжающих в столицу. С 13:00 начнется поголовная проверка. Полиция с автоматами и на броневиках готовится приступить к остановке автомобилей - людям с признаками ОРВИ и температурой 37,5 сделают тесты на коронавирус и отправят на самоизоляцию. У кого ОРВИ и температура выше 38 - вызовут скорую.

На въездах в Киев образовались гигантские пробки. После введения новых правил въезда в Киев на КПП образовались пробки. Скопление машин наблюдается после того, как с 13.00 16 апреля пассажирам и водителям автотранспорта стали замерять температуру. Посты расставлены в девяти местах на основных подъездных путях к столице. Карта пробок показывает, что проезд затруднен на всех крупных трассах.

Украина обменялась пленными с ОРДЛО. Сегодня, 16 апреля, между Украиной и ОРДЛО состоялся обмен пленными. Процедура была организована в два этапа, в результате удалось освободить 20 украинцев. Сегодня Украина вернула 20 граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Среди освобожденных — двое военных, правоохранитель и 17 гражданских лиц.

«Коронавирус никогда не исчезнет», — главный эпидемиолог Швеции. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что коронавирус уже никогда не исчезнет. Кроме этого он добавил, что COVID-19 может вызвать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп. На виртуальной конференции аналитического центра German Marshall Fund Тегнелл объяснил либеральный подход Швеции к пандемии коронавируса, где на сегодня закрыты только школы. По его словам, отсутствие ограничений не означает, что жизнь в Швеции продолжается, как прежде, так как улицы Стокгольма опустели и трафик в 10 раз меньше обычного.

В США побит рекорд летальных случаев от коронавируса. Трамп говорит, что пик пройден. За минувшие сутки в США зафиксировали около 2,6 тысячи летальных случаев от коронавируса, что является новым антирекордом. Тем не менее, президент страны Дональд Трамп утверждает, что Штаты уже прошли пик заболеваемости. По информации AFP, за минувшие сутки в США зафиксировали 2569 летальных случаев от коронавируса, что является самым высоким показателем с начала эпидемии. Общее количество заражений составляет 639 664. Всего в США по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 30 985 смертей от COVID-19.

Тэги: США, общество, здоровье, Дональд Трамп, Швеция, новости Украины, коронавирус

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