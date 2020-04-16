Украина обменялась пленными с ОРДЛО

Главное: Сегодня, 16 апреля, между Украиной и ОРДЛО состоялся обмен пленными. Процедура была организована в два этапа, в результате удалось освободить 20 украинцев.

Детали: Сегодня Украина вернула 20 граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Среди освобожденных — двое военных, правоохранитель и 17 гражданских лиц, сообщает «РБК-Украина».

9 человек вернулись из «ДНР»: Алакоз Александр, Гриненко Николай, Илюхин Николай, Карась Владимир, Костев Евгений, Помеляйко Александр, Садовский Александр, Сирык Вадим, Шайдов Виктор.

Из плена в «ЛНР» освобождены 11 украинцев: Желдак Виталий, Мироныч Сергей, Можаев Валентин, Полозов Николай, Попова Алевтина, Русинов Сергей, Сливка Иван, Сливка Александр, Табачный Александр, Штиль Александр, Яковенко Александр.

В связи со вспышкой коронавируса все вернувшиеся из плена украинцы были направлены на 2-х недельную обсервацию на подконтрольной территории недалеко от линии соприкосновения.

В свою очередь Киев передал ОРДЛО 14 человек.

Соединенные Штаты Америки приветствуют сегодняшний обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщили в посольстве США в Украине на странице в Twitter.

В посольстве заявили, что Вашингтон требует от России освобождения всех пленных украинцев и полного вывода сил с территории Украины.

«Несмотря на сегодняшний прогресс, много украинцев остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, и полностью вывести свои силы с территории Украины», — говорится в заявлении.

Кроме того, в дипломатическом представительстве подчеркнули, что США продолжат поддерживать санкции против России, пока Кремль не вернет Украине контроль над оккупированным Крымом и полностью не выполнит условия минских договоренностей.

В тему: 29 декабря 2019 года в международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с гражданами Украины, освобожденными из плена «ЛДНР» в рамках масштабного «новогоднего» обмена.