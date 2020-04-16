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В Церкви рассказали, как молились верующие во время карантина из-за чумы и холеры

В Церкви рассказали, как молились верующие во время карантина из-за чумы и холеры

Главное: В Церкви опровергли мнение, будто раньше во время эпидемий люди, наоборот, шли в храмы.

Детали: Во время карантина из-за чумы и холеры верующие молились дома. Как сообщает «Фома», об этом сказал епископ Калачинский и Муромцевский Петр, который до принятия сана закончил биологический факультет МГУ, работал в НИИ природно-очаговых инфекций города Омска и защитил диссертацию по специальности «Вирусология».

«Отношение к церкви как к барокамере с особым микроклиматом и обеззараживанием чревато искушениями — такая вера может оказаться очень шаткой», — заявил епископ Петр.

Архиерей отметил, что болезнь забирает молодых и старых, врачей и ученых, православных и католиков, мусульман и атеистов. Человек может прийти в храм уже больным, но не подозревать об этом, зато заразит большинство тех, кто находился рядом с ним.

«Говорящие так недостаточно знакомы с историей, в том числе церковной. В прошлом тоже были изоляции и карантины — не надо думать, что это новая, придуманная мера. Конечно, уровень знаний о причинах и течении эпидемий был совершенно иной, чем сейчас. Тем не менее люди знали, что остановить чуму, холеру и оспу можно только карантином. И во многих случаях береглись и читали молитвы из дома», — сказал представитель Церкви.

Так, напомнил он, святитель Филарет Черниговский в 1866 году заразился холерой, совершая массовую молитву против эпидемии, и врачи не смогли его спасти. Святой адмирал Федор Ушаков сумел спасти свой флотский экипаж и весь город Херсон во время эпидемии чумы благодаря введению жесточайшего карантина, в том числе запрету публичных богослужений. Патриарх Пимен (Извеков) в бытность местоблюстителем патриаршего престола в рамках борьбы с холерой на юге СССР запретил прикладываться к иконам, а причастие мирян разрешил исключительно на дому в случае немощи или болезни.

«Эта пандемия должна действовать отрезвляюще и напомнить нам, как мы далеко ушли от Бога. В Великий пост мы оказались в ситуации, когда все увеселительные учреждения закрыты, когда мы избавлены от значительной части будничной суеты и отвлекающих привычек. Для многих эта ситуация вынужденная и непривычная, но любой может обратить ее себе во благо. Мне здесь видится промысл Божий для тех, кто должен находиться в режиме самоизоляции. Нам не надо искать, чем заняться дома — надо брать и со смирением молиться. А вот допускать в сердце страх действительно не надо. Все что мы делаем, мы делаем ради Христа, наших ближних», — считает епископ.

В тему: 10 апреля 2020 года глава Нацполиции сказал, что на Пасху не будут выгонять людей из храмов.

Тэги: общество, православие, эпидемия, новости православия

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