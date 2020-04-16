Коронавирус никогда не исчезнет, — главный эпидемиолог Швеции

Главное: Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл считает, что коронавирус уже никогда не исчезнет. Кроме этого он добавил, что COVID-19 может вызвать ежегодные эпидемии в будущем, как сезонный грипп.

Детали: На виртуальной конференции аналитического центра German Marshall Fund Тегнелл объяснил либеральный подход Швеции к пандемии коронавируса, где на сегодня закрыты только школы. По его словам, отсутствие ограничений не означает, что жизнь в Швеции продолжается, как прежде, так как улицы Стокгольма опустели и трафик в 10 раз меньше обычного, сообщает RMF24.

При этом он признал, что Швеция потерпела неудачу в области ухода за пожилыми людьми, а более половины смертей от COVID-19 — среди жильцов домов престарелых.

«Я не думаю, что этот вирус когда-либо исчезнет. Некоторые страны, похоже, проводят политику, основанную на предположении, что, если они вылечат все случаи в стране, они навсегда избавятся от вируса. Я так не думаю», — заявил Тегнелл.

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