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В аннексированном Севастополе коронавирусом заразилась целая семья

В аннексированном Севастополе коронавирусом заразилась целая семья

Главное: В аннексированном Россией Севастополе коронавирусом COVID-19 заболела целая семья. Всего сообщается о четырех новых случаях заразы в городе.

Детали: В четверг, 16 апреля, т.н. «врио губернатора» Севастополя Михаил Развожаев заявил о четырех новых случаях коронавируса COVID-19 в городе. По его словам, трое заболевших – члены одной семьи. Он уточнил, что четвертый случай – завозной. 

Всего в городе заболели уже двенадцать человек.

Отдельно больных коронавирусом считают по остальной территории Крыма: по последним данным на полуострове (без учета Севастополя) заболели уже 34 человека.

Российскими властями установлен режим «всеобщей самоизоляции населения»: в Севастополе он действует до 26 апреля, а на остальной территории Крыма – до 30 числа. Улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему:

15 апреля 2020 года сообщалось, что в аннексированном Крыму растет число больных коронавирусом.

3 апреля 2020 года стало известно, что москвичи завезли коронавирус в аннексированный Крым.

Тэги: Крым, общество, Россия, здоровье, Севастополь, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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