Биолог поведала об ужасном ударе, которой наносит коронавирус по легким и мозгу

Главное: Коронавирус COVID-2019 приводит к уменьшению объема легких, а также ухудшает работу мозга человека. Страшные последствия грозят при тяжелой форме болезни.

Детали: Такие данные, ссылаясь на практику врачей, привела профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, которую цитирую российские СМИ.

По ее словам, у пожилых людей «с тяжелым течением бывает симптом спутанности сознания и дезориентация, а способность вируса вызывать нейровоспаление сомнений не вызывает».

«Больные сообщают, что даже после того, как они выписаны из госпиталя, остаются усталость и туман в голове», – рассказала она.

«Врачи фиксируют уменьшение объема легких и ухудшение работы мозга у людей, которые в тяжелой форме перенесли коронавирус», – добавила биолог.

В тему: 15 апреля 2020 года были названы препараты, которые помогают при тяжелой пневмонии.

14 апреля 2020 года появились хорошие новости о вакцинах от коронавируса.