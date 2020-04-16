Спасибо СССР: прививка БЦЖ снижает уровень смертности коронавирусом

Главное: Больше всего смертей в результате заражения коронавирусом зафикисировано в странах, которые отказались от массовой прививки БЦЖ. Наименьший уровень смертности от Covid-19 — в странах с массовой вакцинацией БЦЖ. Таковы результаты свежего исследования.

Детали: Согласно исследованию Школы общественного здравоохранения Bloomberg Университета Джонса Хопкинса, уровень смертности от коронавируса почти в несколько раз ниже в странах с программой вакцинации БЦЖ. Результаты исследования опубликованы на MedRxiv.

Данная работа еще не прошла научное рецензирование, поэтому ее не размещают академические журналы.

В ходе исследования эксперты рассмотрели уровень смертности на миллион жителей в 50 странах. Ученые рассчитали коэффициент смертности от коронавируса в этих государствах, учитывая: экономический уровень, долю пожилого населения, факторы, которые могут исказить общую картину уровня смертности.

Ученые утверждают, что четко прослеживается связь между использованием БЦЖ и снижением смертности, вызванной коронавирусом. Смертность от Covid-19 в странах, использующих БЦЖ, в 5,8 раз ниже, чем в странах, не использующих БЦЖ.

Вакцина БЦЖ была разработана в 1921 году. Она дает многолетний иммунитет к туберкулезу, пишет Страна. БЦЖ обладает доказанной эффективностью в борьбе с проказой, частично защищает от язвы Бурули и других нетуберкулёзных микобактериозов. Также БЦЖ используется при лечении рака мочевого пузыря.

В США после 1966 года отказались от от внедрения массовой иммунизации посредством БЦЖ. На 2005 год некоторые европейские страны также отказались от массовой вакцинации БЦЖ, среди них: Германия, Испания и Италия.

В СССР была принята всеохватная вакцинация новорождённых БЦЖ в родильных домах с 1962. Данная практика сохраняется в Украине и в России. Кроме того, проводится регулярная ревакцинация.



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По состоянию на 15 апреля 2020 года, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 006 733. Больше всего случаев заражения насчитывается в США ‒ 609 995 (смертей ‒ 26 069), Испании ‒ 177 633 (18 579), Италии ‒ 162 488 (21 067), Германии ‒ 132 553 (3 528). В Украине выявлено лишь 3 372 инфицированных, зафиксировано 98 смертей.