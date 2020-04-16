В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом. Статистика на утро 16 апреля

Главное: По состоянию на утро 16 апреля коронавирусом в Украине заразился 4161 человек, 116 человек умерли. За сутки зафиксировано 397 новых случаев заболевания.
Детали: В Министерстве здравоохранения опубликовали свежие данные заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 397 новых случаев. Всего по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.
186 пациентов выздоровели. Умерло 116 человек.
Данные о заболеваемости в регионах следующие:
— Винницкая область — 279 случаев;
— Волынская область — 109 случаев;
— Днепропетровская область — 78 случаев;
— Донецкая области — 12 случаев;
— Житомирская область — 162 случая;
— Закарпатская область — 116 случаев;
— Запорожская область — 115 случаев;
— Ивано-Франковская область — 401 случай;
— Кировоградская область — 198 случаев;
— Киев — 644 случая;
— Киевская область — 234 случая;
— Львовская область — 166 случаев;
— Луганская область — 4 случая;
— Николаевская область — 22 случая;
— Одесская область — 73 случая;
— Полтавская область — 27 случаев;
— Ровенская область — 204 случая;
— Сумская область — 80 случаев;
— Тернопольская область — 333 случая;
— Харьковская область — 40 случаев;
— Херсонская область — 44 случая;
— Хмельницкая область — 37 случаев;
— Черновицкая область — 662 случая;
— Черкасская область — 110 случаев;
— Черниговская область — 11 случаев.
В тему:
По состоянию на минувшее утро, 15 апреля, в Украине коронавирусом болели 3764 человека.