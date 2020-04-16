В Украине растет количество случаев заражения коронавирусом. Статистика на утро 16 апреля

Главное: По состоянию на утро 16 апреля коронавирусом в Украине заразился 4161 человек, 116 человек умерли. За сутки зафиксировано 397 новых случаев заболевания.

Детали: В Министерстве здравоохранения опубликовали свежие данные заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зафиксировано 397 новых случаев. Всего по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

186 пациентов выздоровели. Умерло 116 человек.

Данные о заболеваемости в регионах следующие:

— Винницкая область — 279 случаев;

— Волынская область — 109 случаев;

— Днепропетровская область — 78 случаев;

— Донецкая области — 12 случаев;

— Житомирская область — 162 случая;

— Закарпатская область — 116 случаев;

— Запорожская область — 115 случаев;

— Ивано-Франковская область — 401 случай;

— Кировоградская область — 198 случаев;

— Киев — 644 случая;

— Киевская область — 234 случая;

— Львовская область — 166 случаев;

— Луганская область — 4 случая;

— Николаевская область — 22 случая;

— Одесская область — 73 случая;

— Полтавская область — 27 случаев;

— Ровенская область — 204 случая;

— Сумская область — 80 случаев;

— Тернопольская область — 333 случая;

— Харьковская область — 40 случаев;

— Херсонская область — 44 случая;

— Хмельницкая область — 37 случаев;

— Черновицкая область — 662 случая;

— Черкасская область — 110 случаев;

— Черниговская область — 11 случаев.

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