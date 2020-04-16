Американские ученые заявили о страшных последствиях коронавируса для человеческой психики

Главное: Американские ученые пришли к выводу, что коронавирус COVID-19 чреват для людей психоневрологическими заболеваниями. Например, он является существенным фактором стресса.

Детали: Исследования провели специалисты Калифорнийского университета США, которых цитирует издание ScienceDirect.

Ученые напомнили о «росте психоневрологических заболеваний после пандемий гриппа в XVIII и XIX веках и увеличении случаев летаргического энцефалита во время эпидемии испанки в 1918 году».

Эксперты также сообщают, что во время эпидемий атипичной пневмонии SARS, свиного гриппа и ближневосточного респираторного синдрома MERS «поступали сведения о более высоких показателях заболеваемости нарколепсией, энцефалитом, синдромом Гийена-Барре и другими нервно-мышечными патологиями».

Увы, диагностируют исследователи, уже сегодня от больных коронавирусом «поступают сообщения об острых синдромах, связанных с центральной нервной системой».

«Последствия пандемии могут быть значительными и будут проявляться в течение многих лет», – говорят ученые.

В тему:

16 апреля 2020 года канадские ученые назвали бродячих собак «переносчиками коронавируса».

15 апреля 2020 года у летучих мышей нашли совершенно новый тип коронавируса.