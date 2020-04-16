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Епископ УПЦ рассказал об особом типе святости, который сформировался в Киево-Печерской лавре

Епископ УПЦ рассказал об особом типе святости, который сформировался в Киево-Печерской лавре

Главное: В пещерах Лавры сформировался особый тип святости, присущий тем подвижникам, которые жили и живут на бывших территориях Киевской Руси.

Детали: Сегодня, когда некоторые монахи Киево-Печерской лавры заболели, стоит вспомнить о том, чему учили нас преподобные отцы Киево-Печерские. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

«Новости в СМИ о состоянии здоровья насельников Киево-Печерской Лавры с каждым днем все тревожнее и тревожнее. Объяснять украинскому читателю и зрителю этих новостей, что наши отечественные СМИ часто не совсем добросовестно и честно подают информацию, не имеет смысла. У страха, как говорится, глаза велики. Однако есть смысл сказать о другом. О том, о чем многие из нас забывают. О вечном.

Что такое Лавра для нашего народа? Это ведь не просто „культурная ценность“ и „историческое наследие“. Это не просто „памятник архитектуры“ и „предмет археологического изучения“. Это, в первую очередь и прежде всего, — Святыня», — сказал епископ.

Владыка Виктор рассказал об особом типе святости.

«Понятно, что говорить об „особенной святости“ можно только условно: святость, если она есть, всегда Христова и всегда церковная. Но, согласитесь, Пахомий или Антоний Великий точно также отличаются от Серафима Саровского, как и Мария Египетская от Ксении Петербургской.

Возможно, определенный отпечаток на человека накладывает территория, на которой он проживает, условия этой самой жизни, принадлежность к тому или иному народу, историческая атмосфера. Однако наиболее всего, несомненно, здесь действует Святой Дух Божий, Который дышит „идеже хощет“. Именно Духом Святым сформировался тот особый тип святости, о котором мы сейчас говорим.

В чем его особенность? В огромной, жертвенной и безусловной любви к ближнему. Если древние аскеты во главу угла ставили личный подвиг, индивидуальную борьбу со страстями, то подвижники Киево-Печерской Лавры изначально избрали путь служения Богу через служение нуждам своих ближних», — подчеркнул архиерей.

Владыка напомнил, что в Лавре были затворники.

«Почти все монахи первое время жили под землей и убегали от мира. Тем не менее, из этих же „подземелий“ вышли такие святые, как преподобный Агапит Печерский и Дамиан Целебник, которые лечили множество больных, или Прохор Лебедник, который раздавал хлеб всем неимущим во время голода.

Это Евангелие Христово и насельники Лавры научили наш народ делиться последним с тем, кто беден, жалеть того, кто страдает, и помогать тому, кому трудно. И как бы ни менялась историческая ситуация, как бы ни менялся состав проживающих в Лавре насельников — ее святые и дальше будут оказывать огромное влияние на наш народ», — отметил он.

Епископ Виктор призвал верующих молиться о монахах, которые заболели.

«Сегодня, когда некоторые монахи нашей Лавры заболели, может, стоит вспомнить нам, современным украинцам, о том, чему учили нас преподобные отцы Киево-Печерские? Вместо того чтобы злорадствовать — давайте лучше все вместе помолимся и попросим Бога сохранить монахам жизни. Потому что потом, когда закончится это болезненное поветрие, после карантина и коронавируса, мы снова придем в Лавру и попросим об исповеди, причастии, венчании, крестинах, отпевании... И монахи — те самые, которых сейчас поносят и которым некоторые из нас желают даже смерти, — примут нашу исповедь, допустят к причастию, повенчают и покрестят. Просто потому, что преподобные отцы, которые лежат в Лаврских пещерах, примером святой жизни учат своих нынешних последователей и всех нас, что нет больше той любви, когда кто душу свою положит за ближних своих», — подытожил он.

В тему:

7 апреля 2020 года епископ УПЦ объяснил, за что православные почитают Деву Марию.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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