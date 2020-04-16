МВФ дал отсрочку по долгам для Гаити и Таджикистана, но не для Украины

Главное: Из-за коронавируса Международный валютный фонд на полгода отсрочил платежи по обслуживанию долга для 25 стран. Украина в их число не попала.

Детали: В пресс-релизе МВФ сказано, что в список стран, которым отстрочили платежи из-за пандемии коронавируса COVID-19, попали: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Йемен, Коморские острова, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, ЦАР и Чад.

Как видим, Украины среди них нет.

Также МВФ обещает, что отсрочку предоставят еще для четырех стран, но не уточняется для каких.

В сообщении сказано, что «на отсрочку платежей за счет учрежденного фондом специального траста уйдет 213 миллионов долларов». Также отмечается, что объявлен «сбор средств, который позволит отсрочить платежи на два года». Уточняется, что речь идет о 1,4 миллиарде долларов, а собрали пока что 185 миллионов долларов.

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